Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ WESTERSTEDE; Straßenraub ++

Oldenburg (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ist es im Stadtpark in Westerstede -Thalenweide- zu einem Raubüberfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 39-jähriger Mann aus Westerstede einen 21-jährigen Westersteder mehrmals ins Gesicht und entwendete ihm mehrere hundert Euro Bargeld. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

