Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Oberroßla (ots)

Auf der B 87, zwischen dem Abzweig Niederroßla und Oberroßla kam es am 04.11.2021, gegen 17:30 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 57jähriger Opel-Fahrer war hier mit einem Reh zusammenstoßen, welches plötzlich die Fahrbahn querte. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der Opel musste abgeschleppt werden. Das Reh verendete noch vor Ort. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell