Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schläge auf Straße

Weimar (ots)

Verletzungen im Gesicht und an der Schulter trug ein 38-jähriger Mann am Donnerstagabend davon. Er gab an, dass er gegen 21:30 Uhr den Stadtring überquerte - wahrscheinlich nicht ganz regelkonform. Dies soll der Fahrer eines VW zum Anlass genommen haben, den Mann erst verbal auf sein Fehlverhalten hinzuweisen und dem Ganzen mit Fäusten Nachdruck zu verleihen. Das Opfer musste ins Klinikum verbracht werden. Bisher konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise zum Vorfall nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

