Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ladendiebin flüchtet und lässt Diebesgut zurück

Ratzeburg (ots)

28. Januar 2021 | Kreis Stormarn - 26.01.2021 - Oststeinbek

Am 26. Januar 2021 kam bei der Firma Budnikowski in Oststeinbek, Möllner Landstraße zu einem Ladendiebstahl.

Am Dienstag bemerkten Mitarbeiterinnen der Firma Budnikowski eine Frau mit einer dunklen Kunststofftüte, die plötzlich aus dem Geschäft lief. Eine Mitarbeiterin nahm die Verfolgung auf und bekam von einem Passanten Unterstützung. Nachdem die Ladendiebin ihre Tasche in der Straße Twiete stehen ließ und weiter in den Eichenredder lief, verloren die Zeugen sie aus den Augen. Kurz darauf bemerkten sie einen auffällig wendenden silbergrauen VW Caddy mit Hamburger Kennzeichen, der in der Twiete auffällig wendete und über den Budnikowski- Parkplatz in Richtung Möllner Landstraße flüchtete.

Die Zeugen konnten eine Personenbeschreibung geben:

- ca. 50- jährige Frau - ca. 1,65m groß - korpulent - dunkle Haare - dunkel gekleidet

In der zurückgelassenen Tasche konnten Waren im Wert von ca. 400 EUR gefunden werden.

Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder der Person machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Glinde zu melden - unter der Telefonnummer: 040/7109030.

