Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken am Steuer

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 36-Jähriger fuhr am Donnerstagabend in Reichenbach bei Hermsdorf mit seinem Opel zur Arbeit. Zeugen informierten diesbezüglich die Polizei, denn der Mann war ihnen bereits aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung aufgefallen. Die Beamten konnten den renitenten Fahrer feststellen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der 36-Jährige und so wurde er zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht.

