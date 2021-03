Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (279) Mann entblößte sich vor Kindern - Polizei sucht Zeugen

Herzogenaurach (ots)

Am Montagnachmittag (01.03.2021) zeigte sich in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein bislang unbekannter Mann in schamverletzender Weise vor zwei Mädchen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet in dieser Angelegenheit um weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Die beiden Mädchen hielten sich in den Nachmittagsstunden im Bereich des Olympiarings auf. Als sie sich gegen 15:30 Uhr im Außenbereich eines dortigen Outlet-Stores auf Treppenstufen niedergelassen hatten, zeigte sich der unbekannte Mann den Mädchen mit geöffneter Hose. Anschließend stieg er in einen Pkw mit Anhänger und fuhr davon. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

Ca. 40 Jahre alt, stark hervortretender Bauch, Kinn-/Oberlippenbart, bekleidet mit schwarzer Weste. Der Unbekannte war in einem Pkw mit Anhänger (unbekanntes Fabrikat, Farbe grau) unterwegs und hatte sich bereits zuvor im Umfeld eines dortigen Schnellrestaurants aufgehalten.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen der unbekannte Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die zu dessen Identifizierung beitragen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei.

Michael Konrad/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell