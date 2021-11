Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Geld aus Spielautomaten entwendet

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mehrere unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Donnerstag über ein Fenster in einen Imbiss in der Ludwigsburger Straße in Möglingen ein. In dem Imbiss befanden sich Geldspielautomaten, aus denen ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, zu melden.

