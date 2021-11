Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kinder bedroht und beleidigt

Jena (ots)

Am Samstag in den Abendstunden gegen 19:20 Uhr, kam es in der Winzerlaer Straße in Jena zu einem Sachverhalt, in dem insgesamt vier Kinder / Jugendliche im Alter von 11 bis 15 Jahren von einer unbekannten männlichen Person aus unbekanntem Grund beleidigt und mit Ankündigung von Schlägen bedroht worden. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person vom Tatort. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter ca. 40 Jahre - lange Haare - schwarz-orangenes Base-Cap Aufschrift "1966" - dunkel Winterjacke - graue Jeans

Der Inspektionsdienst Jena bittet um Zeugenhinweise. Tel. 03641 810

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell