Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Warnung vor Schadsoftware

Jena (ots)

Am Samstagnachmittag erstattete eine 56-Jährige Geschädigte Anzeige beim Inspektionsdienst Jena. In der Erwartung einer Paketzustellung lud sich die Geschädigte über eine zuvor per SMS-Nachricht erhaltenen Internetverlinkung eine App herunter. Hierdurch wurde Schadsoftware auf das Mobiltelefon der Geschädigten gespielt. Daten wurden verändert, unbekannte Telefonnummern dem Handy hinzugefügt und unbekannte Abbuchungsankündigungen über einen Zahlungsdienst vermerkt. Das Handy der Geschädigten war anschließend nicht mehr nutzbar. Die Meldung dient zur Sensibilisierung und Warnung vor betrügerischen SMS-Nachrichten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell