POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Unfall auf der "Buchauffahrt"

Aalen (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.35 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Piaggio-Dreirad die Buchauffahrt (L1161) in Richtung Bettringen mit einer bauartbedingten geringen Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 59-jähriger LKW-Fahrer schätzte die Geschwindigkeit der vorausfahrenden Fahrzeuge falsch ein und fuhr deswegen auf einen Daimler-Benz auf, welcher von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Daimler auf das davor fahrende Dreirad aufgeschoben, welches seinerseits von der Straße geschleudert wurde und im Straßengraben zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde der Piaggio-Lenker schwer verletzt. Der Daimler-Fahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 26.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L1161 für etwa 2 Stunden gesperrt werden.

