Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer wollte am Montagmorgen gegen 7:25 Uhr von der Albertviller-Straße nach links auf die Südumgehung abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 51 Jahre alten Audi-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Eine Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung im Gertrud-Bäumer-Weg wurde am Montag gegen 3.40 Uhr von einem aktivierten Rauchmelder geweckt. Beim Nachschauen stellte sie dann im Wohn-Essbereich ein Feuer fest, woraufhin sie umgehend die Rettungsleitstelle informierte. Die örtliche Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen in den Einsatz ausgerückt. Sie löschten das Feuer, das wohl im Bereich des Esszimmertisches seinen Ursprung nahm und möglicherweise beim Akkuladen eines Handys ausgelöst wurde. In der Wohnung entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen und Notarzt sowie mit vier Fahrzeugen von den umliegenden Ortsvereinen im Einsatz. Zwei Bewohner waren leicht verletzt und wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell