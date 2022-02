Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Unfälle

Aalen (ots)

Frankenhardt: Auto von Fahrbahn abgekommen

Am Montag gegen 8:45 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem Skoda auf der L1064 von Schneckenweiler kommend unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schneebedeckter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Der Skoda kam letztlich an einem Baum zum Stehen. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Eine 73-jährige Toyota-Fahrerin war am Montag gegen 8:30 Uhr auf der L1041 von Erkenbrechtshausen in Fahrtrichtung Tiefenbach unterwegs. Auf der Strecke kam sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die herrschenden Straßenverhältnisse von der Fahrbahn nach rechts ab. An dem PKW entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Auch ein Leitpfosten wurde beschädigt. Der Toyota musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell