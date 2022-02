POL-AA: Ostalbkreis: 31-Jähriger bedroht? - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Unverletzt blieb ein 24-Jähriger am frühen Dienstagmorgen bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall. Der junge Mann befuhr gegen 6.15 Uhr mit seinem Audi die Ebnater Steige, von wo aus er in Richtung Ebnat abbog. Wegen überhöhter Fahrgeschwindigkeit auf schneeglatter Straße verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, der geradeaus über zwei Verkehrsinseln und die Fahrbahn rutschte und anschließend in einem Acker zum Stehen kam. Bei dem Unfall lösten im Fahrzeug beide Airbags aus. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro.

Unterschneidheim: Gegen Mauer gefahren

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 18-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr verursachte. Die Fahranfängerin befuhr mit ihrem Seat Ibiza die Schumannstraße, wo das Fahrzeug im Auslauf einer scharfen Linkskurve auf glatter Fahrbahn ins Schleudern geriet, von der Straße abkam und gegen eine Mauer fuhr. Die 18-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Ellenberg: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Ellenberg und Gerhof erfasste ein 70-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr mit seinem Ford Transit ein, die Fahrbahn querendes Tier, wobei an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Der Unfall wurde von dem 70-Jährigen erst später gemeldet, da sich in seinem Fahrzeug Schulkinder befanden, die pünktlich in der Schule sein mussten.

Ellwangen: 31-Jähriger bedroht?

Über Notruf verständigte ein 31-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 00.25 Uhr die Polizei, nachdem er sich auf der Flucht vor vier Unbekannten in der Virngrundklinik in Sicherheit gebracht hatte. Der Mann, der beim Eintreffen der Polizei völlig außer sich war und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, gab an, dass vier maskierte Personen mit einem Baseballschläger hinter ihm her waren. Zeugen bestätigten wohl, dass tatsächlich vier Männer vor der Türe gestanden sind. Trotz sofortiger Fahndung konnten die Personen nicht angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit mehreren Personen in Aalen unterwegs. Auf dem Heimweg sei es dann zum Streit gekommen. Das Polizeirevier Ellwangen, welches unter der Rufnummer 07961/9300 Hinweise entgegennimmt, hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen. Insbesondere wird darum gebeten, dass sich die Personengruppe, die mit dem 31-Jährigen in Aalen war, meldet.

Adelmannsfelden: Von der Straße abgekommen

Unachtsamkeit auf schneeglatter Straße war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Mit ihrem Skoda Fabia kam eine 20-Jährige, welche die Landesstraße 1073 zwischen Pommertsweiler und Adelmannsfelden befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten.

Ellwangen: 8000 Euro Sachschaden

Eigenen Angaben zufolge musste ein 44-Jähriger am Montagmorgen zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr auf der Landesstraße 1029 in Fahrtrichtung Aalen einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen, wobei er mit seinem Skoda gegen die Leitplanken fuhr. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf rund 8000 Euro; zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Eschach-Holzhausen: Frontalzusammenstoß

Auf rund 23.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstagmorgen beim Zusammenstoß zweier Fahrzeug entstand. Gegen 8.40 Uhr wollte eine 31-Jährige hinter einem im Fischbachweg geparkten Fahrzeug anhalten, um einem entgegenkommenden Opel den Vorrang zu gewähren. Auf schneeglatter Straße geriet ihr Seat Leon jedoch ins Rutschen und prallte gegen den Opel, der von einer 27-Jährigen gesteuert wurde. Nach der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Um von der Mutlanger Straße nach links in die Lindenfirststraße abzubiegen, verringerte ein 23-Jähriger die Fahrgeschwindigkeit seines Pkw. Eine 60-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW auf. Bei dem Unfall, der sich am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren II

Mit seinem Seat Ibiza fuhr ein 28-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr auf dem Beschleunigungsstreifen der B 29 vor dem Tunnelportal Ost in Richtung Stuttgart auf den verkehrsbedingt abbremsenden Ford Kuga eines 33-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 6000 Euro.

