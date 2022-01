Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht

Greiz (ots)

Auma-Weidatal: In der Zeit von Montag zu Dienstag 03.01. bis 04.01.2022 brachten bislang unbekannte Täter zwei Graffiti auf ein Schulgebäude am Markt an. Dabei wurden mit weißer Farbe die Schriftzüge: "FUCK ALLE" und "FUCK AUMA" geschrieben. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

