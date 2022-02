Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Scheibe vereist - Unfall verursacht (14.02.22)

Stockach (ots)

Eine vereiste Scheibe hat am Montagmorgen an der Kreuzung Stadtwall und Stabelstraße zu einem Unfall geführt. Ein 19-Jähriger fuhr mit einer Mercedes C-Klasse vom "Stadtwall" in Richtung Stabelstraße. Beim Abbiegen übersah er wegen vereister Scheiben einen aus der Stabelstraße entgegenkommenden VW Transporter eines 23-Jährigen. Bei der Kollision der Autos verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro.

