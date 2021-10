Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Exhibitionistische Handlung in der S6

Weil der Stadt / Malmsheim (ots)

In einer S-Bahn der Linie S6 ist es am gestrigen Montagabend (04.10.2021) zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann gekommen. Gegen 20:30 Uhr soll sich der Unbekannte vor einer 31-jährigen Frau im Zug zwischen Weil der Stadt und Malmsheim entblößt und an seinem Glied berührt haben. Nachdem die Geschädigte die Handlung erkannte, setzte sie sich offenbar um, wobei ihr der Mann gefolgt und dabei weiterhin an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben soll. Die Geschädigte wechselte anschließend erneut ihren Sitzplatz und soll zudem andere Fahrgäste auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht haben. Der unbekannte Täter stieg sodann wohl am darauffolgenden Haltepunkt in Malmsheim aus der S-Bahn und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht festgestellt werden. Beim mutmaßlichen Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, circa 30 Jahre alten und schlanken Mann handeln. Zur Tatzeit war er offenbar mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Hose sowie weißen Sandalen ohne Socken bekleidet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 der ermittelnden Bundespolizei zu melden.

