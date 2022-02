Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Autofahrerin folgt unfallflüchtigem Laster

Zimmern ob Rottweil (ots)

Eine 51-jährige Autofahrerin ist am Montagmorgen einem Lastwagen hinterhergefahren, der im Gegenverkehr zu weit nach links kam und einem anderen Laster den Außenspiegel abriss. Der Unfall passierte um 8 Uhr zwischen Rottweil-Nord und der Autobahnanschlussstelle. Nachdem ihr Auto von den Trümmern der geborstenen Lastwagenspiegel getroffen wurde, folgte sie dem 12-Tonner bis auf die Autobahn. Kurz vor der Rastanlage Neckarburg hatte sie den Laster aus dem Kreis Tuttlingen eingeholt und dann die Polizei informiert. Diese ermittelt nun bei der Firmenanschrift nach dem Fahrer, der am Morgen am Steuer saß. Wie hoch die Schäden an den beiden Lastwagen und dem Auto der Frau sind, ist noch nicht bekannt.

