Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Exhibitionist entblößt sich vor Kindern - Polizei sucht Zeugen (14.02.22)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Samstagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr in der Ludwigshafener Straße vor zwei Kindern entblößt hat. Wie bislang bekannt, setzte sich der Unbekannte, der ein Fahrrad dabei hatte, am Rand des Parkplatzes einer Obsthandlung auf einen großen Steinblock in die Nähe von zwei spielenden 9-jährigen Mädchen. Während er die Kinder beobachtete, zog er seine Hose nach unten und nahm sexuelle Handlungen an sich vor, welche die Kinder auch wahrgenommen hatten. Der Polizei liegt zu dem unbekannten Mann folgende Beschreibung vor: ca. 35 Jahre alt, kleine dünne Statur bis ca. 175 Zentimeter groß und leichte Bartstoppeln im Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunkelgrünen Hose mit Taschen an den Seiten. Außerdem hatte er ein schwarzes BMX-Fahrrad mit silberner Aufschrift dabei. Personen, denen der Mann im Bereich des Obsthofes aufgefallen ist, oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Stockach, unter Tel. 07771 9391-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell