Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/B34, Lkr. Konstanz) Unfall mit zwei Leichtverletzten und erheblichem Sachschaden (13.02.22)

Steißlingen (ots)

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, gegen 21.20 Uhr, auf der Bundesstraße 34 bei Steißlingen, Höhe Auffahrt zur Bundesstraße 33, ereignet hat. Eine 74-Jährige BMW-Fahrerin wollte von der B34 nach links auf die Auffahrt zur B33 in Richtung Konstanz abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommende Audi A3 einer 20-Jährigen. Bei der Kollision auf der Mitte der Kreuzung erleiden beide Fahrerinnen leichte Verletzungen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Ampel an der Auffahrt zur B33 war zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell