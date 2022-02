Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mehrere Autos aufgebrochen und Wertsachen entwendet (11./12.02.22)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte auf der Dresdner Straße aus mehreren Autos Wertsachen entwendet. Aus einem roten VW Golf klauten sie etwas Münzgeld und eine Wertkarte. Ein Seat und ein schwarzer VW Golf Plus gerieten ebenfalls in den Fokus der Diebe, die zwar beide Autos durchwühlten, jedoch nichts daraus entwendeten. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, unter Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell