Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt (13.02.22)

Ludwigshafen (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf Höhe einer Tankstelle in der Überlinger Straße leicht verletzt worden. Ein 18-jähriger Yamaha-Fahrer fuhr auf eine vor ihm fahrende 19-Jährige auf, die ebenfalls mit einer Yamaha unterwegs war. Dabei schob er die junge Frau noch auf einen Mitsubishi eines 59-Jährigen, der verkehrsbedingt anhielt. Ein Krankenwagen brachte die Bikerin in ein Krankenhaus. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 500 Euro. Den Schaden am Mitsubishi schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro.

