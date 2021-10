Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Discounter und Packstation

Plettenberg (ots)

Unbekannte versuchten am Montagabend kurz vor 23 Uhr ein Fenster eines Discounters an der Lennestraße aufzuhebeln und lösten dabei einen Alarm aus. Die Täter scheiterten am Fenster. Unweit des Discounters wurde zudem versucht eine Packstation aufzuhebeln und aufzubohren. Auch dies misslang. Hinweise können telefonisch unter 02391-9199-0 an die Polizei Plettenberg gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell