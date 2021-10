Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbruch/Einbruch in Transit

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses Unterm Freihof ein. Sie hebelten die Holztür auf und entwendeten ein Bergamont Pedelec aus dem Abteil.

Auch in einen an der Frankenstraße parkenden Ford Transit wurde eingebrochen. Der Mitarbeiter einer ortsansässigen Firma hatte das Firmenfahrzeug dort in der Nacht von Montag auf Dienstag geparkt. Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe ein und erlangten so Zugriff auf den Innenraum. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere Baumaschinen, darunter einen Akkubohrhammer, Akkubohrschrauber und einer Mauernutfräse. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell