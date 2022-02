Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Wollmatingen, Lkr. Konstanz) Randalierer tritt Außenspiegel ab (12./13.02.22)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Randalierer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Außenspiegel eines auf der Litzelstetter Straße geparkten grauen Mercedes C-Klasse abgetreten oder abgeschlagen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter Tel. 07531 995-0 in Verbindung zu setzen.

