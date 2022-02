Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Geparktes Fahrzeug beschädigt (12./13.02.22)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagvormittag ist ein in der Hüetlinstraße geparktes Auto beschädigt worden. Unbekannte dellten die Tür eines schwarzen Fiat 500 ein und zerkratzten zwei Seitenscheiben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Konstanz unter Tel. 07531 995-0 zu melden.

