POL-KN: (Konstanz) Corona-Teststation am Münsterplatz beschmiert (12./13.02.22)

Konstanz (ots)

Ein Unbekannter hat die Holzläden einer Corona-Teststation am Münsterplatz in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem nicht leserlichen Schriftzug in roter Farbe beschmiert. Die Höhe des durch die Sprühfarbe verursachten Schadens ist bislang nicht bekannt. Personen, die sachdienliche Hinweise auf den Verursacher der Schmierereien geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz unter Tel. 07531 995-0, zu melden.

