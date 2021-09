Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim/Verkehrsunfallflucht während des Einkaufs

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.09.21 um 08.30 Uhr stellte der Geschädigte aus Ellerstadt seinen orangefarbenen 1-er BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim ab. Als er nach einer halben Stunde von seinem Einkauf zurückkam, musste er feststellen, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt worden war. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Schaden durch ein Fahrzeug welches neben dem BMW geparkte hatte, verursacht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 - 9630 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

