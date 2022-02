Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auto gestreift und geflüchtet (12.02.22)

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagabend, zwischen 18 und 19 Uhr, einen auf einem Parkplatz eines Baumarktes geparkten Nissan Navara beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen unter Tel. 07731 888-0 in Verbindung zu setzen.

