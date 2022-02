Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (12.02.22)

Singen (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Rielasinger Straße am Samstagmorgen. Gegen 9 Uhr fuhr ein 73-jähriger mit einem Kia auf der Rielasinger Straße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe eines Einkaufsmarktes bog er nach rechts auf einen Parkplatz ab und übersah eine in gleicher Richtung auf einem Radweg fahrende 35-jährige Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell