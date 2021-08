Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadtkreis Freiburg/Freiburg-Wiehre: 22 Jähriger durch unbekannten Angreifer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Auf dem Weg nach Hause, begab sich ein 22-jähriger Mann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entlang der Schwarzwaldstraße stadteinwärts. Als dieser von einem unbekannten Mann auf ein Bier angesprochen wurde, verneinte der 22 Jährige eines zu Besitzen. Der unbekannte Mann wurde daraufhin sehr aggressiv, versetzte ihm daraufhin einen Faustschlag an den Kopf sowie in den Bauchraum und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der junge Mann ging daraufhin nach Hause. Am nächsten Morgen stelle er eine blutende Wunde im Unterbauch fest und verständigte den Notarzt. Dieser attestierte eine oberflächliche Verletzung. Wodurch die Verletzung entstand ist, ist bislang unbekannt. Der Angreifer konnte vage beschrieben werden: männlich, ungepflegtes Erscheinungsbild, schlank, lange blonde Haare, bekleidet mit einem kaputten schwarzen T-Shirt und schwarzen Schuhen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer: 0761 882 4421 zu melden.

