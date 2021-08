Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auf die Gegenfahrbahn gekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Renault am Mittwoch, 25.08.2021, gegen 15.30 Uhr, die Dinkelbergstraße talwärts von Wiechs kommend in Richtung Schopfheim. In einer Rechtskurve kam der Pkw-Fahrer, aus hier nicht bekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

