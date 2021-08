Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfall mit Schwerstverletztem

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 25.08.2021, gegen 9.40 Uhr befuhr ein 77-jähriger Autofahrer die L 106 von Wagenstadt in Fahrtrichtung Kenzingen. An der Einmündung zur K 5115/L106 missachtete er offenbar die Vorfahrt einer 29-jährigen Fahrzeugführerin und kollidiert mit dieser. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik verbracht.

Die beiden Insassen des geschädigten Fahrzeuges wurden ebenfalls verletzt in eine Emmendinger Klinik eingeliefert.

Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Unfallstelle über mehrere Stunden gesperrt.

