Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: PKW in Vollbrand auf der A1 bei Vechta

Delmenhorst (ots)

Gerade rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte sich am Sonntag, 04. Juli 2021, eine 23 Jahre junge Frau aus Wilhelmshaven, als diese auf der BAB 1 in Richtung Hamburg kurz hinter der Anschlussstelle Vechta gegen 14:30 Uhr mit ihrem PKW einen Motorplatzer erlitt und das Fahrzeug anschließend Feuer fing. Die Fahrerin konnte ihren Wagen noch auf den Standstreifen lenken und sich aus dem Fahrzeug retten bevor es völlig in Flammen stand. Sie blieb unverletzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Bakum rückte mit drei Löschfahrzeugen und 19 Kameraden aus. Der PKW war jedoch nicht mehr zu retten. Während des Löscheinsatzes blieb die A1 voll gesperrt.

Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. Zur Beseitigung der Öl- und Brandschäden wurde die Autobahnmeisterei Holdorf angefordert. Die Fahrbahn muss weiterhin teilweise gesperrt werden - die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis 17:00 Uhr an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell