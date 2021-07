POL-DEL: Wohnmobil kippt nach Reifenplatzer auf der A1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Noch einmal mit dem Schrecken davon gekommen ist ein Paar aus Haltern am See, als dieses am Sonntag, 04. Juli, gegen 07:50 Uhr mit ihrem Wohnmobil die BAB 1 in Richtung Hamburg befuhr und ihnen kurz vor der Anschlussstelle Groß Ippener auf dem Hauptfahrstreifen ein Reifen platzte. Das Wohnmobil brach daraufhin aus und geriet gefährlich über die gesamte Fahrbahnbreite ins Schleudern. Versuche, das Fahrzeug durch Gegenlenken zu stabilisieren, schlugen fehl. Das Wohnmobil schaukelte sich derart auf, dass es schließlich neben der Standspur auf die Seite kippte und im Grünstreifen zum Liegen kam. Der 61-jährige Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und mit seiner Frau vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Delmenhorst verbracht. Ihr Hund war sichtlich erschrocken, blieb aber unverletzt. Die Feuerwehr Wildeshausen rückte zur Rettung des zunächst noch im Fahrzeug eingeschlossenen Paares aus. Das Wohnmobil war nicht mehr fahrbereit und musste nach dem Aufrichten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

