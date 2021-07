Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Transporter flüchtet in Großenkneten vor der Polizei - Jugendlicher Fahrer nach Irrfahrt gestellt

Delmenhorst (ots)

Am 04.07.2021, gegen 03.30 Uhr, fiel einer Funkstreife der Polizei in Großenkneten auf der Straße Am Hogenesch ein VW Transporter auf. Als Anhaltezeichen gegeben wurden, beschleunigte der Transporterfahrer sein Fahrzeug und versuchte, sich über diverse Feldwege der Kontrolle zu entziehen. Auf der Amelhauser Straße konnte der Wagen von der Funkstreife überholt werden. Bei dem anschließenden Versuch, den Fahrer zum Anhalten zu bringen, fuhr der Transporter auf das Heck des Streifenwagens auf und beschleunigte danach erneut. Wieder ging es über unbefestigte Straßen bis ins Stadtgebiet Wildeshausen. Mit überhöhter Geschwindigkeit wurde die Stadt durchquert und weiter über Feldwege Richtung Großenkneten verlassen. Schließlich endete die etwa einstündige Fahrt nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen in der Rittrumer Straße in Großenkneten. Hier hielt der Fahrer dann doch an. Es handelte sich dabei um einen 17-jährigen Jugendlichen aus der Gemeinde Großenkneten, der in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes war. Gegen den leicht alkoholisierten Jugendlichen wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis ein Strafverfahren eingeleitet. Er wurde nach erfolgter Blutentnahme seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Am Funkstreifenwagen entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

