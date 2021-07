Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Nordenham

Delmenhorst (ots)

Sachbeschädigung in Nordenham / Zeugenaufruf

Am Freitag, 02.07.2021, gegen 20.30 Uhr, teilte ein Zeuge mit, dass zwei offensichtlich männliche Jugendliche auf dem Spielplatz in der Ilsestraße randalieren sollten und dabei einen Zaun beschädigten. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten sich die Beschuldigten mit ihren Elektro Scootern in Richtung Adolf-Vinnen-Straße entfernt. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

In der Nacht von Freitag, den 02.07.2021 auf Samstag, den 03.07.2021, zwischen 22.00 Uhr und 07:15 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Mietwohnung in der Wilhelmstraße. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall in Stadland-Binnau

Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 14.40 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Stadland mit ihrem Pkw Opel Corsa die K 192, aus Richtung Oberdeich kommend, in Richtung Morgenland. In Binnau kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW gegen eine Leitplanke. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Trunkenheiten im Verkehr

Am Samstag, den 03.07.2021, gegen 05.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariates Nordenham in der Erzberger Straße einen 41-jährigen Pkw-Fahrer, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,60 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Am Samstag, den 03.07.2021, 23:44 Uhr, wurden Beamte des Polizeikommissariates Nordenham in der Ludwigstraße auf einen 17-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der sehr unsicher fuhr und dabei sein Mobiltelefon nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet und der jugendliche Radfahrer seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

