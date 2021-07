Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand einer Heumiete in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 02.07.2021, gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Brand einer Heumiete mit ca. 250 Großpackballen in Nordenham-Abbhausergroden. Bei den mehrstündigen Löscharbeiten waren insgesamt ca. 70 Feuerwehrkameraden eingesetzt. Die K 191 war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern zurzeit noch an.

