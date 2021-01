Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit drei Verletzten Personen - Merzhausen

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Merzhausen

Heute gegen 17.30 h kam es an der Kreuzung Hexentalstraße / Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 beteiligten Fahrzeugen.

Eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Hexental, beim Anfahren an der Ampelanlage kam sie aus bislang nicht bekannter Ursache in die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser Pkw auf die zwei hinter ihm stehenden Pkw geschoben, diese drei Pkw waren alle gerade im Begriff in Richtung Freiburg los zu fahren.

Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, in zwei der drei weiteren beteiligten Fahrzeuge wurde jeweils eine Person leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An allen vier beteiligten Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde durch die Verkehrspolizei Freiburg übernommen.

FLZ/Fi

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

PvD

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell