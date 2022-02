Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Küchenbrand löst Rauchmelder aus (12.02.22)

Konstanz (ots)

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Samstagnachmittag, gegen 16 Uhr zum Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Ein 68-Jähriger stellte eine heiße Pfanne mit Essen in die Nähe einer Papierpackung, die durch die Hitze in Brand geriet. Die Helfer der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen und die Wohnung durchlüften. Der Bewohner erlitt bei dem Brand keine Verletzungen und konnte wieder in seine Wohnung zurück.

