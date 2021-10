Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Apolda

Jena (ots)

Ladendiebstahl

Ein Ladendiebstahl ereignete sich am 13.10.2021 gegen 10.30 Uhr im LIDL in Apolda. Eine 26jährige Frau steckte das Beutegut in ihren Rucksack und bezahlte eine günstige Ware an der Kasse. Eine Mitarbeiterin des Marktes beobachtete die Frau dabei und hielt sie auf. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

