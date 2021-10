Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeiliche Einsatzlage in Weimar

Weimar (ots)

Aktuell findet in der Böttchergasse in Weimar ein größerer Polizeieinsatz statt. Grund hierfür ist, dass sich nach Informationen der Stadt Weimar eine unbekannte Personengruppe widerrechtlich Zugang zu einem aktuell leerstehenden Wohnhaus verschafft hat. Darüber hinaus haben die Unbekannten Transparente an die Fassade angebracht, welche auf ein politisches Motiv hindeuten. Parallel dazu wurde im Nahbereich des Wohnhauses eine Spontankundgebung angemeldet, an welcher sich ca. 50 Personen beteiligen. Da vor Ort aktuell die Einsatzmaßnahmen laufen, werden Medienvertreter gebeten sich unter 03641 - 81 1503 zu melden. Presseanfragen können aktuell vor Ort nicht bedient werden.

