Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kleinkraftrades

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zwischen Freitagabend (26. November) und Samstagmorgen (27. November) entwendeten unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Kymco. Dieses stand zur Tatzeit in einer Einfahrt an der Dechant-Heidenthal-Straße. Später wurde das Fahrzeug in einem nahegelegenen Grünstreifen wieder aufgefunden und durch die Polizei sichergestellt.

