Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Keller

Wegberg-Arsbeck (ots)

Zwischen 8 Uhr am Samtag (27. November) und 11.30 Uhr am Sonntag (28. November) drangen unbekannte Täter in den Keller eines Hauses an der Nordstraße ein. Ob sie etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell