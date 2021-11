Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bus aufgebrochen und durchsucht

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 18 Uhr am Freitag, 26. November, und 11 Uhr am Samstag, 27. November, verschafften sich unbekannte Täter Zugriff auf einen Bus, der an der Heinsberger Straße stand. In diesem beschädigten sie verschlossene Klappen und entwendeten einen Feuerlöscher sowie einen Nothammer.

