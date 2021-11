Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fische entwendet und getötet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Thomas-Mann-Straße 09.11.2021 - 13.11.2021

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einem Hausfriedensbruch in Verbindung mit Diebstahl und Sachbeschädigung, die sich im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 09. November 2021 bis Samstag, dem 13.11.2021 auf einem Privatgrundstück in der Thomas-Mann-Straße ereignete. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 10.500 Euro.

Ein Hausbesitzer hatte um seinen Gartenteich zu reinigen, den Fischbesatz in mehreren großen Becken umgelagert. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten nun Unbekannte unter Überwindung des Zaunes auf das Grundstück.

An einem Tag wurden die Sauerstoffpumpen in einem Becken vom Strom getrennt, so dass sieben Spiegelkarpfen verendeten. In der Nacht vom 10. auf den 11. November wurden 6 Hechte aus einem Becken entwendet. Zwischen dem 12. Und dem 13. November wurden 2 weitere Hechte aus dem Becken genommen. Ein Tier wurde getötet, der andere Fisch lag noch lebend neben dem Becken und konnte gerettet werden. Alle Taten geschahen zwischen 20.00 Uhr und 11.00 Uhr.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zu den Taten geben können. Möglicherweise wurden Hechte in der letzten Zeit zum Verkauf angeboten, oder Zeugen sind verdächtige Personen in dieser Zeit aufgefallen. Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell