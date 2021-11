Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

20.11.2021, 14.00 Uhr - 22.11.2021, 14.15 Uhr

Ein Wohnungseinbruch ereignete sich zwischen Samstagnachmittag 14.00 Uhr und Montagnachmittag 14.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße. Ob dabei etwas entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen zeigen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten vermutlich über einen Vorwand in das Treppenhaus. Hier begaben sie sich zur tatbetroffenen Wohnung und öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Anschließend betraten die Täter die dahinter liegenden Räume und schauten sich nach begehrenswerter Beute um.

Was sie hierbei erbeuteten ist Gegenstand der Ermittlungen. Danach verließen sie wieder den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn verdächtige Personen bemerkt haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell