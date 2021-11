Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch durch Fenster

Wegberg (ots)

Durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters gelangten unbekannte Täter zwischen Freitag (26. November), 22 Uhr, und Samstag (27. November), 10.10 Uhr, in ein Wohnhaus an der Straße In der Heide. Ob sie etwas entwendeten wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell