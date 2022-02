Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher suchen Betriebsgelände heim und stehlen Transporter (14.02.2022)

Bad Dürrheim (ots)

Einbrecher sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, auf ein Gelände im Hagenhölzleweg eingestiegen. Mit brachialer Gewalt verschafften sich Diebe Zugang zu einem umzäunten Gelände und gelangten durch das Einschlagen von Fensterscheiben in mehrere Gebäude, aus denen sie forstwirtschaftliche Arbeitsgeräte und Werkzeuge stahlen. Aus einem Büro nahmen sie einen Autoschlüssel an sich, der zu einem auf dem Gelände abgestellten Ford Transit passte. Damit fuhren sie nach dem Einbruch einige hundert Meter in Richtung "Hirschhalde" und stellten den Transporter unbeschädigt auf einem Nebenweg an der Kreisstraße 5705 ab. Wie hoch der durch Diebstahl und Sachbeschädigung angerichtete Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Sie bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben die mit dem Einbruch möglicherweise im Zusammenhang stehen, sich unter der Telefonnummer 07726 93948-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell