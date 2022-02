Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbrecher verschwindet wieder

Rottweil (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher ist in der Nacht zum Montag in eine Firma "Im Kapellenösch" eingestiegen. So wie die Polizei bislang feststellte, wurde aber nichts gestohlen. Der Unbekannte schlug ein Fenster ein und konnte es dadurch entriegeln. Wie die Spurensicherung ergab, dürfte sich der Täter nicht lange im Gebäude aufgehalten haben. Die Polizei schließt nicht aus, dass er bemerkt oder gestört wurde. Den Schaden am Fenster beziffert die Polizei auf rund 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell