Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mann raubt ein Smartphone beim Bulli-Summer-Festival

Wesel (ots)

Ein Smartphone hat ein Unbekannter einer 27-Jährigen beim Bulli-Summer-Festival geraubt. Die Frau tanzte am Sonntag gegen 02.15 Uhr mit ihrem Freund am Strand des Auesees. Dort am Auedamm feierten Besucher des Festivals vor einem Bulli, aus dem Musik gespielt wurde. Der Unbekannte stieß die Frau zu Boden, wobei ihr iPhone 12 mini 64 GB aus ihrer Tasche fiel. Der Täter rannte mit dem Smartphone in Richtung des Kreisverkehrs am Auedamm.

Er ist circa 180 cm groß und hat eine sportliche Figur. Er trug schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart, eine dunkle Hose und eine beiges Hemd.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell